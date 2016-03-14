Верстка html и css адаптивной версии одной страницы сайта

$45
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен37 заявок437 просмотров

Необходимо выполнить верстку из psd макета для одной страницы сайта.

CSSHTML
9 лет назад
linkov
Сергей 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

uihor
Игорь 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
9 лет назад
$45
1 день
Исполнитель оказался ответственным, работу выполнил качественно и в поставленный срок.
Сотрудничеством доволен.

Заявки фрилансеров

uihor
Игорь 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
9 лет назад

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