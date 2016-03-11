Магазин на опенкарте есть магазин http://qiwimart.com/ на него нужно перенести дизайн с http://ver2.qiwimart.com/ 1.Шапку2.Каталог товаров3.Корзина(оформление заказа)4.Карточка товара5.Карточка товара в категории6.Расширить адаптивность сайта (расширения экрана),под новый дизайн так же доработать мобильную версию 7.Так же не потеряв адаптивность верстки Короче весь ...
Сверстать контентную часть страницы
Html5, кроссбраузерно, чистый код, валидно.
h1-h6 не использовать, кроме заголовков и подзаголовков в контенте (на рисунке все указано)
все делать средствами css, минимум картинок.
Сверстать все, что ниже хлебных крошек и над Форма2
Взять все файлы стиля и всю эту страницу http://www.oknastreet.ru/765677657.html
добавить 1 файл стиля, только не с нуля, а как добавочный, как этот /assets/templates/build/css/balkones.css" type="text/css"> для этой страницы http://www.oknastreet.ru/products/osteklenie-balkonov-i-lodzhij/otdelka-balkonov-lodzhii.html
по рисунку: Все что там в шапке - это не нужно делать, это про хаверы, уже все сделали. Хлебные крошки то же не надо верстать, они у нас автоматические. Главное там - это где заголовки и где просто текст соблюсти. ФОРМА 2 тоже не надо верстать!
Скрипты никакие не делать. Форма пригласить не должна работать, только верстка!
Хаверы кнопок желтых: кнопка рассчитать, как тут http://www.oknastreet.ru/products/derevyannyie-okna/furnitura-derevjannyh-okon.html
кнопка пригласить - как в нижней форме ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
Могу прислать необходимые файлы с сайта или что надо для работы. Главное - не менять основные наши файлы, а добавить новый один файл стилей.
Сколько это будет стоить?
Заявки фрилансеров
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