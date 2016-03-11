Сверстать контентную часть страницы

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок245 просмотров

Html5, кроссбраузерно, чистый код, валидно. 

h1-h6 не использовать, кроме заголовков и подзаголовков в контенте (на рисунке все указано)

все делать средствами css, минимум картинок.

Сверстать все, что ниже хлебных крошек и над Форма2

Взять все файлы стиля и всю эту страницу http://www.oknastreet.ru/765677657.html

добавить 1 файл стиля, только не с нуля, а как добавочный, как этот /assets/templates/build/css/balkones.css" type="text/css"> для этой страницы http://www.oknastreet.ru/products/osteklenie-balkonov-i-lodzhij/otdelka-balkonov-lodzhii.html

по рисунку: Все что там в шапке - это не нужно делать, это про хаверы, уже все сделали. Хлебные крошки то же не надо верстать, они у нас автоматические. Главное там  - это где заголовки и где просто текст соблюсти. ФОРМА 2 тоже не надо верстать!

Скрипты никакие не делать. Форма пригласить не должна работать, только верстка!

Хаверы кнопок желтых: кнопка рассчитать, как тут http://www.oknastreet.ru/products/derevyannyie-okna/furnitura-derevjannyh-okon.html 

кнопка пригласить - как в нижней форме ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

Могу прислать необходимые файлы с сайта или что надо для работы. Главное - не менять основные наши файлы, а добавить новый один файл стилей.

Сколько это будет стоить?

CSSHTML
9 лет назад
vasilisa1210
Василиса 
39 лет
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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