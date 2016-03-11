Правки ВП

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Завершен5 заявок150 просмотров

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9 лет назад
romanislanov
33 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

SorokaWeb
30 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$10
1 день
Отличные исполнители!.Внимательные и оперативные . Продолжаем работать. Рекомендовать не буду, т.к. пускай делают мои проекты))))
Как всегда - четкая задача+своевременная оплата+приятное общение! Надеемся на долгосрочное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

SorokaWeb
30 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад