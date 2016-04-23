Сайт с новым дизайном + перенос

Добрый день!

Сайт http://ri-kam.ru/ , нужно сделать классный дизайн можно на темплеймонстерс выбрать, далее натянуть его на движок modx (обязательно) и перенести всю структуру и контент со старого на новый!

Цены пишите за комплекс работ в рублях! Отдельно взятые работы не интересуют! Нужен спец, кто все сделает или скоординирует.