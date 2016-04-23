Сайт с новым дизайном + перенос

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок298 просмотров

Добрый день!

Сайт http://ri-kam.ru/ , нужно сделать классный дизайн можно на темплеймонстерс выбрать, далее натянуть его на движок modx (обязательно) и перенести всю структуру и контент со старого на новый!

Цены пишите за комплекс работ в рублях! Отдельно взятые работы не интересуют! Нужен спец, кто все сделает или скоординирует.

MODX
9 лет назад
mendis
Денис 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
20 дней назад

Выбранный исполнитель

Gti
44 года
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
9 лет назад
$80
5 дней
Алексей специалист широкого профиля, всегда на связи, ищет компромиссные решения и доводит задачу до логического завершения. Рекомендую, Алексея, как надежного партнера в сотрудничестве.
Работать с Вами было огромным удовольствием, потому как создание действительно отличного сайта – совместная творческая работа. Предоплата без задержек, на связи 24 часа в сутки. Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Gti
44 года
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
9 лет назад

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