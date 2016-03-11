Верстка макета DLE

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок174 просмотра

Добрый день.  

Необходимо сверстать и натянуть несложный макет на последнюю версию DLE 11.   

За основу можно взять шаблон новый RED.  

1. Слайдер в шапке желательно реализовать через "Рекламные материалы", так же можно предусмотреть пару рекламных блоков в шаблоне (будем использовать для анонсов)  

2. Правый блок с календарем необходимо подгружать из отдельной категории (events) (вроде там делается отдельный Шортстори под категорию), ограничений на количество выводимых строк не должно быть. Так же эти строки должны быть ссылками на Фуллстори этого мероприятия.  

3. Блоки Галлерея и Видео –  четыре картинки, кнопка "Перейти" отправляет на vk.com  

4. Большие подписи ГАЛЛЕРЕЯ, ВИДЕО, НОВОСТИ и пр. – должны быть написаны, а не вставлены картинками. К тому же, на странице категории и фулстори надпись НОВОСТИ (в макете) дублирует название категории.  

5. В фуллстори можно подключить стандартную форму с комментариями.  

6. На главной подключить стандартный блок опросов под мероприятиями.  

Сайт не коммерческий.  

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DLE
9 лет назад
evgeny477
Евгений 
32 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

grishanovikov
Григорий 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$20
1 день
Неделю кормил завтраками, что его отвлекли и вот вот он садится делать и покажет результат завтра. В итоге через неделю он показал две картинки моего макета в увеличенном и уменьшенном варианте. А дальше он пропал.

Заявки фрилансеров

grishanovikov
Григорий 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад

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