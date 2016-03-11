Верстка макета DLE

Добрый день.

Необходимо сверстать и натянуть несложный макет на последнюю версию DLE 11.

За основу можно взять шаблон новый RED.

1. Слайдер в шапке желательно реализовать через "Рекламные материалы", так же можно предусмотреть пару рекламных блоков в шаблоне (будем использовать для анонсов)

2. Правый блок с календарем необходимо подгружать из отдельной категории (events) (вроде там делается отдельный Шортстори под категорию), ограничений на количество выводимых строк не должно быть. Так же эти строки должны быть ссылками на Фуллстори этого мероприятия.

3. Блоки Галлерея и Видео – четыре картинки, кнопка "Перейти" отправляет на vk.com

4. Большие подписи ГАЛЛЕРЕЯ, ВИДЕО, НОВОСТИ и пр. – должны быть написаны, а не вставлены картинками. К тому же, на странице категории и фулстори надпись НОВОСТИ (в макете) дублирует название категории.

5. В фуллстори можно подключить стандартную форму с комментариями.

6. На главной подключить стандартный блок опросов под мероприятиями.

Сайт не коммерческий.

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