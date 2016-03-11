Привести вёрстку в порядок и добавить адаптивность интернет магазину

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки177 просмотров

Сайт http://bellepro.ru

Самописный движок.

Шаблон покупной. Куча файлов, много ненужного css кода.

  • Нужно переверстать проект
  • Сделать адаптивность
  • Проверить во всех браузерах
Сделать нужно только 5 страниц:

  • главная
  • страницу категории
  • карточка товара
  • страница с корзиной
  • Доставка и оплата
  • * и модальное окно, которое появляется при нажатии на иконку корзины
Обязательно использовать CSS фреймворк, например Bootstrap.

В отклике пишите сумму, срок и ОБЯЗАТЕЛЬНО пример на адаптивный сайт, который Вы верстали самостоятельно, желательно интернет магазин.

Буду смотреть адаптивность, именование классов и стиль написания CSS.

BootstrapCSS
9 лет назад
elementfani
Илья 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Адаптивная верстка сайта с новым дизайном на CMS Опенкарт

    Магазин на опенкарте есть магазин http://qiwimart.com/  на него нужно перенести дизайн с http://ver2.qiwimart.com/   1.Шапку 2.Каталог товаров 3.Корзина(оформление заказа)4.Карточка товара 5.Карточка товара в категории 6.Расширить адаптивность сайта (расширения экрана),под новый дизайн так же доработать мобильную версию  7.Так ...

    Opencart
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка макета DLE

    Добрый день.   Необходимо сверстать и натянуть несложный макет на последнюю версию DLE 11.    За основу можно взять шаблон новый RED.   1. Слайдер в шапке желательно реализовать ...

    DLE
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка 3 шаблонов страниц сайта

    Исходники для верстки - тут: https://cloud.mail.ru/public/6xMw/eQkGfLCr4 Задача: сделать верстку кросс-браузерной и адаптивной (те чтобы также можно было просматривать и на мобильных устройствах)

    HTML-верстка24 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Ищем толкового верстальщика

    Есть макет проекта, со многими фичами (всплывающие, выплывающие, крутящиеся элементы...) нужно это все красиво сверстать. В общем страниц не много 2-3 страницы.  Ищем толкового верстальщика который сможет это все реализовать в течении ...

    HTML-верстка33 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сайт с новым дизайном + перенос

    Добрый день! Сайт http://ri-kam.ru/ , нужно сделать классный дизайн можно на темплеймонстерс выбрать, далее натянуть его на движок modx (обязательно) и перенести всю структуру и контент со старого на новый! ...

    MODX
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сверстать сайт

    Здравствуйте уважаемые исполнители. Нужно сверстать макет главной страницы интернет магазина на опен карте, нужно подготовить вёрстку. Сам сайт верстать не нужно лишь изменения незначительные в шапке сайта и внизу сайта. Подробнее в ЛС. ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сверстать шаблон для WP

    Нужно сверстать шаблон для WP из 3 страниц Нужна адаптивная версткаНа каждой странице не должно быть тегов , и т.д., но должен быть только один тег на каждой странице, и в него должен ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Правки ВП

    Подправить сайт на ВП http://juvel.by/. Подробности в личку

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Натянуть PSD на Joomla

    $100

    Гонюсь за ценой, не за сроком. Цены 100 долларов и выше, предлагать нет смысла - не отвечу на заявку. Интересует адаптивная верстка. Валидный код. Никакого мусора и лишних компонентов. Указывайте пожалуйста ...

    Joomla
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад