elementfani

Требуется контент-менеджер для наполнения интернет-магазина. Магазин на Bitrix. Вам будет предоставлен сайт-донор, товары с которого необходимо перенести. Более тысячи товаров. Для каждого товара необходимо: - Найти от 1-го и более изображения - Написать краткое описание - Указать параметры - Указать категорию Подробное ТЗ по ...