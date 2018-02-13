elementfani

Требуется контент-менеджер для наполнения интернет-магазина. Магазин на Bitrix. Вам будет предоставлен сайт-донор, товары с которого необходимо перенести. Более тысячи товаров. Для каждого товара необходимо: - Найти от 1-го и более изображения - Написать краткое описание - Указать параметры - Указать категорию Подробное ТЗ по ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Сайт [url=http://bellepro.ru]http://bellepro.ru[/url] Самописный движок. Шаблон покупной. Куча файлов, много ненужного css кода. [list][*]Нужно переверстать проект [*]Сделать адаптивность [*]Проверить во всех браузерах[/list] Сделать нужно только 5 страниц: [list=1][*]главная [*]страницу категории [*]карточка товара [*]страница с корзиной [*]Доставка и оплата[*]* и модальное окно, которое появляется при нажатии на иконку ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт8 лет назад