ВЕРСТКА стр сайта

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен19 заявок378 просмотров

Добрый день.

Надо сверстать в html5. Со скриптом просмотра фоток.

Денег: 1000-1500руб

Спасибо. 

HTML
9 лет назад
aqss110
Юлия 
43 года
10 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

MaksPlus
Максим 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
$10
1 день
Максим, Спасибо огромное за работу! О Максиме: Сделал отлично. Все четко и корректно. Вносил мелкие правки без гонора)) и быстро. Рекомендую.
Отличиный заказчик,оплата без проблем

Заявки фрилансеров

MaksPlus
Максим 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад

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