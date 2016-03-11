Верстка 8 страниц на HTML, CSS

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт17 заявок409 просмотров

Нужно сверстать страницы.

Есть на 80% сверстанная 1 страница, нужно допилить ее под дизайн, внести небольшие правки и на ее основе сделать еще 8 шт.

Блоки на многих страницах повторяющиеся.

Срок 3 дня.

Пример внутренней страницы прикреплен. Остальное с исполнителем.

Исполнители с аккаунтами менее 6 мес и менее 5 отзывов не рассматриваются.

CSSHTML
9 лет назад
opry
46 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Mr_Harry
31 год
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$165
3 дня
Прошло 27 дней! В итоге исполнитель пропал, общав до этого 6 дней залить работу....
1) Изначальный заказ на 8 страниц, в итоге 15. 2) работа был сделана в течении 4 дней 12 страниц. 90-95% в пиксель, оказалось что все макеты кривые и все переделать нужно. (по поводу того что макеты кривые я говорил до начала работы) 4) После каждого разговора по проекту в скайпе получаю новый макет функционал. 5) Заказчик изначально озвучил не весь объем работы и потом ежедневно добавляет задания. 6) Множество правок в формате "сегодня так а завтра наоборот". Тз не составляется, фиксировать объем работы заказчик не хочет. Пришлось прибегнуть к записыванию разговоров в скайпе (заказчик был поставлен в известность). 7) Объем работы растет, оплата остается прежняя. Вместо этого фразы "ну ты же хочешь получить свои деньги или нет". 8) К такому подходу к работе Московская компания "медуза" не сможет выдавать качественные продукт и пользоваться уважением у заказчиков. 9) В ИТОГЕ, работа выполнена на 90% (100% невозможно так как объем работы постоянно увеличивается). Оплата была в размере 50%, от начала работы объем вырос минимум в двое. PS: Работа прекратилась по причине госпитализации, заказчик был поставлен в известность. PPS: Форматом диалога не доволен.

Заявки фрилансеров

Mr_Harry
31 год
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад

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