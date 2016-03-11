Верстка 8 страниц на HTML, CSS

1) Изначальный заказ на 8 страниц, в итоге 15. 2) работа был сделана в течении 4 дней 12 страниц. 90-95% в пиксель, оказалось что все макеты кривые и все переделать нужно. (по поводу того что макеты кривые я говорил до начала работы) 4) После каждого разговора по проекту в скайпе получаю новый макет функционал. 5) Заказчик изначально озвучил не весь объем работы и потом ежедневно добавляет задания. 6) Множество правок в формате "сегодня так а завтра наоборот". Тз не составляется, фиксировать объем работы заказчик не хочет. Пришлось прибегнуть к записыванию разговоров в скайпе (заказчик был поставлен в известность). 7) Объем работы растет, оплата остается прежняя. Вместо этого фразы "ну ты же хочешь получить свои деньги или нет". 8) К такому подходу к работе Московская компания "медуза" не сможет выдавать качественные продукт и пользоваться уважением у заказчиков. 9) В ИТОГЕ, работа выполнена на 90% (100% невозможно так как объем работы постоянно увеличивается). Оплата была в размере 50%, от начала работы объем вырос минимум в двое. PS: Работа прекратилась по причине госпитализации, заказчик был поставлен в известность. PPS: Форматом диалога не доволен.