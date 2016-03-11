Магазин на опенкарте есть магазин http://qiwimart.com/ на него нужно перенести дизайн с http://ver2.qiwimart.com/ 1.Шапку 2.Каталог товаров 3.Корзина(оформление заказа)4.Карточка товара 5.Карточка товара в категории 6.Расширить адаптивность сайта (расширения экрана),под новый дизайн так же доработать мобильную версию 7.Так ...
Верстка 8 страниц на HTML, CSS
Нужно сверстать страницы.
Есть на 80% сверстанная 1 страница, нужно допилить ее под дизайн, внести небольшие правки и на ее основе сделать еще 8 шт.
Блоки на многих страницах повторяющиеся.
Срок 3 дня.
Пример внутренней страницы прикреплен. Остальное с исполнителем.
Исполнители с аккаунтами менее 6 мес и менее 5 отзывов не рассматриваются.
Выбранный исполнитель
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