Доработки вордпресс

1) Для сайта mar bag точка ru (без пробелов) требуется

- Добавить блог в меню

- При клике на меню открывается раздел блога с превью статей (фото, 5 строчек текста и кнопка подробнее) как тут http://mar bag точка ru/service/reg/ (все это без пробелов)

- При клике на кнопку октрывается одна статья. Статью внизу можно комментировать.

2) Нужно скопировать сайт и сделать через /en или на поддомене копию сайта. (как именно на поддомене или через слеш ен расскажу отдельно. Для этой версии нужно перевести элементы (кнопку подробней, кнопки заказа - на английский)