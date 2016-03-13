Изменения в верстке

$8
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок304 просмотра

Сделать дополнительный блок внутренней перелинковки на карточке товара

Товар должен ссылаться (статическими ссылками) на 5 предыдущих товаров в категории. Товары, которые находятся последними должны ссылаться на первые товары в категории. То есть получается круговая перелинковка внутри категории. 

 

Скриншот в приложении. Подобный блок уже реализован. Но немного не по таким правилам берутся ссылки

Оплата по факту либо БС

9 лет назад
Arhaim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
9 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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