Обработка изображений сайта/css

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки155 просмотров

Необходимо объединить все изображения со страницы сайта в один файл и написать css файл для подключения изображений по тем местам где они использовались, в css указать комментарий с исходным именем файла для каждой строки .

CSS
9 лет назад
HBiT
43 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Security2431
Артем 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$10
1 день
Все выполнено по ТЗ на 100% без замечаний
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Заявки фрилансеров

Security2431
Артем 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад

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