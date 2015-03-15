Требуется верстка и натяж. верстки на движек

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки226 просмотров

Здравствуйте!  

Кроме главной и каталога с корзиной будет еще 4 простых странички (контакты, условия сотруд, прайс, о компании)  

в Шапке все стандартно.  в корзине указывается количество товаров и сумма.

Слайдер на усмотрение разработчика.

Новости.Это сугубо информационный блок.Переходов на блог новостей не будет.Добавление новостей можно осуществлять через  код.

Сертификаты - фотогалерея.

Нижний блок с 3мя пиктограммами - переходы на соответствующие пункты вертикального меню.

Стикеры(акции,распродажа) на товар - должны добавляться через  админку, но  рассматриваем и другие варианты.

Личный кабинет - стандартный опенкартовский, дорабатывать ничего не  надо.

Карточка товара стандартная- просто  выбор размера и купить. Размеры должны редактироваться через админку.

Или же второй вариант,  та карточка ,что  указана на макете, за дополненительную плату.

(Но это  уже обсуждение голосом в скайпе)

Сайт адаптивный, на бутстрапе.  

Опенкарт 2 .

Для быстрого выбора исполнителя в заявке указывайте примерный срок работы и примерную цену.  

Предпочтение исполнителям, имеющим в портфолио несколько хороших адаптивных сайтов на указанных цмс и имеющим возможность сразу приступить к выполнению проекта.

BootstrapOpencart
9 лет назад
Suvorov37
Эдуард 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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