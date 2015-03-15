Требуется верстка и натяж. верстки на движек

Здравствуйте!

Кроме главной и каталога с корзиной будет еще 4 простых странички (контакты, условия сотруд, прайс, о компании)

в Шапке все стандартно. в корзине указывается количество товаров и сумма.

Слайдер на усмотрение разработчика.

Новости.Это сугубо информационный блок.Переходов на блог новостей не будет.Добавление новостей можно осуществлять через код.

Сертификаты - фотогалерея.

Нижний блок с 3мя пиктограммами - переходы на соответствующие пункты вертикального меню.

Стикеры(акции,распродажа) на товар - должны добавляться через админку, но рассматриваем и другие варианты.

Личный кабинет - стандартный опенкартовский, дорабатывать ничего не надо.

Карточка товара стандартная- просто выбор размера и купить. Размеры должны редактироваться через админку.

Или же второй вариант, та карточка ,что указана на макете, за дополненительную плату.

(Но это уже обсуждение голосом в скайпе)

Сайт адаптивный, на бутстрапе.

Опенкарт 2 .

Для быстрого выбора исполнителя в заявке указывайте примерный срок работы и примерную цену.

Предпочтение исполнителям, имеющим в портфолио несколько хороших адаптивных сайтов на указанных цмс и имеющим возможность сразу приступить к выполнению проекта.