Необходимо создать верстку, согласно приложенному файлу и натянуть на шаблон Joomla 3 https://drive.google.com/file/d/0B-W1JABxeeTtZXBmUWVwV3h0WWM/view?usp=sharing Элементы меню фастфуда должны быть настраиваемыми централизовано из админки CMS - изменение картинок - изменение наименования ...
Требуется верстка и натяж. верстки на движек
Здравствуйте!
Кроме главной и каталога с корзиной будет еще 4 простых странички (контакты, условия сотруд, прайс, о компании)
в Шапке все стандартно. в корзине указывается количество товаров и сумма.
Слайдер на усмотрение разработчика.
Новости.Это сугубо информационный блок.Переходов на блог новостей не будет.Добавление новостей можно осуществлять через код.
Сертификаты - фотогалерея.
Нижний блок с 3мя пиктограммами - переходы на соответствующие пункты вертикального меню.
Стикеры(акции,распродажа) на товар - должны добавляться через админку, но рассматриваем и другие варианты.
Личный кабинет - стандартный опенкартовский, дорабатывать ничего не надо.
Карточка товара стандартная- просто выбор размера и купить. Размеры должны редактироваться через админку.
Или же второй вариант, та карточка ,что указана на макете, за дополненительную плату.
(Но это уже обсуждение голосом в скайпе)
Сайт адаптивный, на бутстрапе.
Опенкарт 2 .
Для быстрого выбора исполнителя в заявке указывайте примерный срок работы и примерную цену.
Предпочтение исполнителям, имеющим в портфолио несколько хороших адаптивных сайтов на указанных цмс и имеющим возможность сразу приступить к выполнению проекта.
Заявки фрилансеров
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