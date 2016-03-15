Исправление верстки шапки главной страницы сайта на Bitrix

Письмо должно быть адаптивным под различные разрешения экранов (ПК, Смартфоны, Планшеты)Письмо должно быть приспособлено для запуска через почтовые программы (Outlook, Thunderbird и другие)Письмо должно корректно выглядеть и открываться на Mac устройствахОплата по договоренности.Срок 1 день.