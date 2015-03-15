Адаптивная верстка блога

Добрый день!

Ищу верстальщика для адаптивной верстки блога и натяжки дизайна на WordPress блог. Блог bytrina11.ru будет помимо обычной версии будет и в мобильной. Макет уже готов и ждет исполнителя.

Верстку делаю в рамках Школы блогеров А. Борисова.

ТЗ полностью готово, покажу выбранному исполнителю в личку. За отлично выбранную работу буду рекомендовать вас в Школе блогеров, где на данный момент обучается более 369 учеников, которым также как и мне нужна верстка блога и не только.

Жду ваших предложений. Спасибо!