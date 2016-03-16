Здравствуйте, нужно сверстать сайт ТЗ и файлы верстки вышлю откликнувшимся приоритет цена жду предложений с портфолио спасибо за отклик
Специалист по битрикс
На сайте, сделанном на Битриксе, необходимо внести доработки. Все подробности вышлю. Если коротко, то правки касаются по большей части вёрстки, но есть пара и программных.
Оплата на wmr.
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