Есть дизайн (в приложении). Есть сайт со старым дизайном. Требуется натянуть новый дизайн на старый сайт на CMS Drupal. Оплата только в рублях, на карту Сбербанка. Сайт http://mirprof.com ...
Верстка для Landing page
Требуется сверстать адаптивный одностраничный сайт с фиксированным меню согласно ТЗ дизайнера.
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