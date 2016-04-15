Верстка для Landing page

Друзья, привет! Есть такой сайт - http://www.nailwebinar.ru/ms-group/ На него нужно внести вот такие правки - https://docs.google.com/document/d/1UqmCwiL7yMHyVlwkI3mq3LtSfVGYCw9obOdIu7nrKFI/edit Самый важный момент - настройка платежей через Робокассу и Пейпэл - нужен ...