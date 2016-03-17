Нужно установить InstantCms и купленный шаблон для этой CMS. Также далее нужна будет дополнительная поддержка по этой системе управления
Настройка отображения ответов темах на IPS Community Suite 4.1
Нужно поменять стандартный порядок отображения ответов темах. Новые ответы должны быть выше более старых. Проект qugo.by
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка5 заявокЗакрыт9 лет назад
offHTML-верстка19 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно сделать копию и добработать под другой продукт Landing Page http://dsonline.ru/product/jenskoeschastie_bonus2/ Все исходники есть. Важно - постановка задачи и общение по скайп. В отклике пришлите ссылки на Ваши с ...HTML-верстка17 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется сверстать адаптивный одностраничный сайт с фиксированным меню согласно ТЗ дизайнера.Завершен9 лет назад
Есть дизайн (в приложении). Есть сайт со старым дизайном. Требуется натянуть новый дизайн на старый сайт на CMS Drupal. Оплата только в рублях, на карту Сбербанка. Сайт http://mirprof.com ...Завершен9 лет назад
Коллеги, добрый день! Сделали дизайн сайта: https://www.godesigner.ru/pitches/viewsolution/210119 Нужна верстка. Жду предложения и ссылки на портфолио. Коллеги, хочу уточнить: нужна адаптивная верстка под мобильные устройства. Прошу указывать сроки и ...Завершен9 лет назад
Друзья, привет! Есть такой сайт - http://www.nailwebinar.ru/ms-group/ На него нужно внести вот такие правки - https://docs.google.com/document/d/1UqmCwiL7yMHyVlwkI3mq3LtSfVGYCw9obOdIu7nrKFI/edit Самый важный момент - настройка платежей через Робокассу и Пейпэл - нужен ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт9 лет назад
На сайте, сделанном на Битриксе, необходимо внести доработки. Все подробности вышлю. Если коротко, то правки касаются по большей части вёрстки, но есть пара и программных. Оплата на wmr.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт9 лет назад