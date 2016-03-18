Верстка интернет магазина

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок233 просмотра

Требуется вёрстка, две версии - обычная и мобильная 

Резина, до FullHD, минимальная ширина 1024пкс

Поддержка актуальных версий браузеров (Chrome, Firefox, Opera, Safari), IE 8+/

Будут динамические элементы (скроллер с картинками, всплывающие меню, подсказки к товарам).

Бонусом будет натяжка на битрикс.

Предлагайте цены исходя из страницы, образцы приложены, всё в PSD c хорошей структурой.

9 лет назад
remzalp
43 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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