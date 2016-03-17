Нужно установить InstantCms и купленный шаблон для этой CMS. Также далее нужна будет дополнительная поддержка по этой системе управления
Верстка модуля поиска туров
Доброго дня, коллеги.
Есть задача на верстку модуля поиска туров.
Сайт верстался на foundation 6, желательно также использовать сетку для адаптивности.
Необходимо сверстать:
■ Расширенную версию модуля поиска
■ Короткую версию модуля поиска
■ Обработку и вывод результатов поиска
Более подробное ТЗ по ссылке goo.gl/866Cs1
От исполнителя:
■ вопросы
■ сроки
■ стоимость
Всем отличного настроения =)
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