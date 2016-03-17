Верстка модуля поиска туров

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Закрыт1 заявка127 просмотров

Доброго дня, коллеги. 

Есть задача на верстку модуля поиска туров. 

Сайт верстался на foundation 6, желательно также использовать сетку для адаптивности. 

Необходимо сверстать: 

■ Расширенную версию модуля поиска 

■ Короткую версию модуля поиска 

■ Обработку и вывод результатов поиска 

Более подробное ТЗ по ссылке goo.gl/866Cs1 

От исполнителя: 

■ вопросы 

■ сроки 

■ стоимость 

Всем отличного настроения =) 

9 лет назад
anisiya_vadnai
Анисия 
35 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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