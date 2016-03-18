Сверстать и внедрить в MODX 1.1 [evo] элемент меню.

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Закрыт2 заявки111 просмотров

Необходимо сверстать и внедрить MODX 1.1 [evo ] нарисованный элемент меню, есть *.psd. Сделать адаптив.

MODX
9 лет назад
julpromy
Юлия 
43 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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