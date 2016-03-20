Требуется вёрстка, две версии - обычная и мобильная Резина, до FullHD, минимальная ширина 1024пкс Поддержка актуальных версий браузеров (Chrome, Firefox, Opera, Safari), IE 8+/ Будут динамические элементы (скроллер с картинками, ...
Сверстать письмо
Здравствуйте. Требуется сверстать письмо. Есть макет письма, нужно сверстать для отображения на всём спектре устройств.
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