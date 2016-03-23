Требуется вёрстка, две версии - обычная и мобильная Резина, до FullHD, минимальная ширина 1024пкс Поддержка актуальных версий браузеров (Chrome, Firefox, Opera, Safari), IE 8+/ Будут динамические элементы (скроллер с картинками, ...
Сверстать две страницы текста внутри сайта
Страницы частично сделаны.
Макеты:
Нужно все сверстать один к одному как на макетах.
- там где показаны карты, нужно добавить яндекс-карты с соответствующими адресами.
- В верстке страницы используется разворачивающиеся ссылки, они уже сделаны их можно использовать.
- В верстке страницы используется несколько веб шрифтов. Они есть на сайте.
(в текстах могут быть опечатки, их поправлю)
PS: Надеюсь дальнейшее на постоянное плодотворное сотрудничество по верстке.
Пишите время и деньги.
Выбранный исполнитель
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