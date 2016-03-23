Сверстать две страницы текста внутри сайта

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок264 просмотра

Страницы частично сделаны. 

goo.gl/TMwKaS 

goo.gl/RMgXgZ 

Макеты: 

yadi.sk/d/4-srOpIrqFzLC 

Нужно все сверстать один к одному как на макетах. 

- там где показаны карты, нужно добавить яндекс-карты с соответствующими адресами. 

- В верстке страницы используется разворачивающиеся ссылки, они уже сделаны их можно использовать. 

- В верстке страницы используется несколько веб шрифтов. Они есть на сайте. 

(в текстах могут быть опечатки, их поправлю) 

PS: Надеюсь дальнейшее на постоянное плодотворное сотрудничество по верстке. 

Пишите время и деньги.

9 лет назад
spaceworker
Павел 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

TurchenkoPV
35 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$20
1 день
Было бы замечательно если бы больше уделял внимания этапу тестирования. А так с работой справился на отлично.
Спасибо за предоставленную работу! Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

TurchenkoPV
35 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад

  • Похожие заказы

  • Верстка интернет магазина

    Требуется вёрстка, две версии - обычная и мобильная  Резина, до FullHD, минимальная ширина 1024пкс Поддержка актуальных версий браузеров (Chrome, Firefox, Opera, Safari), IE 8+/ Будут динамические элементы (скроллер с картинками, ...

    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сверстать письмо

    Здравствуйте. Требуется сверстать письмо. Есть макет письма, нужно сверстать для отображения на всём спектре устройств.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Верстка

    Нужен верстальщик в штат. тестовое задание - реализовать один простенький красивый блок. (пример crcl.cf) Порядка часа работы. скайп  - подробности туда.

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать продающую страницу

    Здравствуйте. Сайт на джумле 2.5. Есть страница http://agyoga.org/obuchenie-instruktorov-po-joge-v-gamakakh.html Я хочу добавить текст и немного изменить отображение страницы - http://joxi.ru/bmoknwZUMkQK0m Текст здесь https://docs.google.com/document/d/1cy2NRZTQXH4VeNWA8rz0zY-6uKBV_IK72b_O143d0gE/edit?usp=sharing P.S. мне бы ...

    Joomla
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка сайта под мобильные устройства

    Доброго дня, интересует верстка сайта под моб.устройства clinica.nsk.ru Интересует стоимость, сроки. И можно ли  плагин такой установить, с помощью которого человек зашедший через телефон на наш сайт может позвонить в один клик и ...

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка. Magento

    $100

    Необходимо сверстать страницы по макетам и положить (натянуть) на CMS Magento.  Файлы макетов вышлем выбранному исполнителю.  Предпочтение отдается исполнителю с Украины. Бюджет обсуждается. Без предоплаты. Сроки: до 1 недели.

    Magento
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Довести вёрстку одностраничного сайта и прикрутить CMS

    Есть криво сделанная вёрстка http://lediplom.dovgun.com/ Весь архив тут: https://yadi.sk/d/v0q4_AEnqFpba Необходимо привести её в соответствие с макетами  https://yadi.sk/d/rinPp0jZqFoUp Главная претензия – верстка выполнена экранами, не вся информация на них помещается. Например раздел преподаватели будет ...

    JoomlaWordPress
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка модуля поиска туров

    Доброго дня, коллеги.  Есть задача на верстку модуля поиска туров.  Сайт верстался на foundation 6, желательно также использовать сетку для адаптивности.  Необходимо сверстать:  ■ Расширенную ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад