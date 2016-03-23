Сверстать две страницы текста внутри сайта

Страницы частично сделаны.

goo.gl/TMwKaS

goo.gl/RMgXgZ

Макеты:

yadi.sk/d/4-srOpIrqFzLC

Нужно все сверстать один к одному как на макетах.

- там где показаны карты, нужно добавить яндекс-карты с соответствующими адресами.

- В верстке страницы используется разворачивающиеся ссылки, они уже сделаны их можно использовать.

- В верстке страницы используется несколько веб шрифтов. Они есть на сайте.

(в текстах могут быть опечатки, их поправлю)

PS: Надеюсь дальнейшее на постоянное плодотворное сотрудничество по верстке.

Пишите время и деньги.