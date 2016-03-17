Необходимо сверстать и внедрить MODX 1.1 [evo ] нарисованный элемент меню, есть *.psd. Сделать адаптив.
Создание шаблонов html/css + Ruby
Здравствуйте, требуется ответственный и грамотный исполнитель на долгосрочное сотрудничество.
Требования:
1. Поиск html шаблонов под наши нужды (или переделывание движковых шаблонов под html)
2. Интеграция html шаблонов в наш Ruby движок и создание необходимой структуры для будущего сайта.
3. Вам нужно будет запустить этот руби движок у себя, чтобы иметь возможность интегрировать шаблоны.
4. Заливать готовые шаблоны на bitbucket.
5. Хороший знания html/css (огромным плюсом будет создавать шаблоны на bootstrap).
Остальная информация при личном общении.
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