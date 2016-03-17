Верстка журнала в PDF

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки197 просмотров

Требуется заверстать журнал в PDF-файл.

Образец https://issuu.com/erudit/docs/erudit_february_2016-kids

9 лет назад
vdart
40 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сверстать письмо

    Здравствуйте. Требуется сверстать письмо. Есть макет письма, нужно сверстать для отображения на всём спектре устройств.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Верстка шаблона для bitrix

    Требуется отверстать шаблон для интернет-магазина строительного инструмента на bitrix. Шаблон фиксированной ширины, 1200 px, единая версия для ПК и мобильных устройств. Три основных страницы - главная, страница категории и страница товара. Ссылку ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Создание шаблонов html/css + Ruby

    Здравствуйте, требуется ответственный и грамотный исполнитель на долгосрочное сотрудничество.  Требования:  1. Поиск html шаблонов под наши нужды (или переделывание движковых шаблонов под html)  2. Интеграция html шаблонов в наш Ruby движок и ...

    BootstrapCSSHTMLRuby
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Переделать Сайт на WordPress

    Необходимо глобально переделать сайт на WordPress ТЗ в приложении. Будут рассматриваться заявки только с указанной стоимостью работ, можно вилку от и до. Оплата после работ (возможно в два этапа, в середине работ ...

    WordPress
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка

    Нужен верстальщик в штат. тестовое задание - реализовать один простенький красивый блок. (пример crcl.cf) Порядка часа работы. скайп  - подробности туда.

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать продающую страницу

    Здравствуйте. Сайт на джумле 2.5. Есть страница http://agyoga.org/obuchenie-instruktorov-po-joge-v-gamakakh.html Я хочу добавить текст и немного изменить отображение страницы - http://joxi.ru/bmoknwZUMkQK0m Текст здесь https://docs.google.com/document/d/1cy2NRZTQXH4VeNWA8rz0zY-6uKBV_IK72b_O143d0gE/edit?usp=sharing P.S. мне бы ...

    Joomla
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка сайта под мобильные устройства

    Доброго дня, интересует верстка сайта под моб.устройства clinica.nsk.ru Интересует стоимость, сроки. И можно ли  плагин такой установить, с помощью которого человек зашедший через телефон на наш сайт может позвонить в один клик и ...

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка. Magento

    $100

    Необходимо сверстать страницы по макетам и положить (натянуть) на CMS Magento.  Файлы макетов вышлем выбранному исполнителю.  Предпочтение отдается исполнителю с Украины. Бюджет обсуждается. Без предоплаты. Сроки: до 1 недели.

    Magento
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад