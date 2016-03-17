Натянуть шаблон на Wordpress и установить плагин

Нужно натянуть уже готовый шаблон на Wordpress, установить плагин "PayAccess" и настроить его работу. (Настроить доступ к личному кабинету только после оплаты услуги).

Сайт по функционалу почти 1 в 1 как этот: http://bbet.pro/

Пишите сразу стоимость и примеры работ.