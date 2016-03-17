Натянуть шаблон на Wordpress и установить плагин

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок158 просмотров

Нужно натянуть уже готовый шаблон на Wordpress, установить плагин "PayAccess" и настроить его работу. (Настроить доступ к личному кабинету только после оплаты услуги).

Сайт по функционалу почти 1 в 1 как этот: http://bbet.pro/

Пишите сразу стоимость и примеры работ.

WordPress
9 лет назад
nicky777
29 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

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