Установить верстку на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт8 заявок168 просмотров

Здравствуйте.

Интересует установка верстки на Wordpress (верстка есть), другие cms не рассматриваются (макеты страниц прикреплены к проекту). 

Небольшое описание:

1. Установить верстку  из 5 страниц на Wordpress (верстка есть)

2. Сделать заказ и оплату товаров через Paypal (желательно использовать woocommerce ) Количество товаров 3 

От Вас ожидаем:

1.  Умение соблюдать оговоренные сроки. Оперативность 

2. Нахождение на связи в рабочие часы с 9-18:00 по Москве 

3. Хотелось бы посмотреть ссылки на ваши работы на Wordpress сделанные с нуля, а не правки кнопок, установки плагинов, и т.п. мелочи.

Оставляйте заявки в проект, в заявке укажите стоимость работы, сроки и ваш опыт. 

WooCommerceWordPress
9 лет назад
A_1
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

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