Есть несколько мелких задач. Нужно качественное полное выполнение. 1. http://maestro-ufa.ru ----http://maestro-ufa.ru/allfoto поправить стили галереи ----http://maestro-ufa.ru/doctors фото должны стать цветными 2. http://uer-rb.ru/ ----Добавить кнопку со всплывающим окном «Отправить заявку». ...
Установить верстку на WordPress
Здравствуйте.
Интересует установка верстки на Wordpress (верстка есть), другие cms не рассматриваются (макеты страниц прикреплены к проекту).
Небольшое описание:
1. Установить верстку из 5 страниц на Wordpress (верстка есть)
2. Сделать заказ и оплату товаров через Paypal (желательно использовать woocommerce ) Количество товаров 3
От Вас ожидаем:
1. Умение соблюдать оговоренные сроки. Оперативность
2. Нахождение на связи в рабочие часы с 9-18:00 по Москве
3. Хотелось бы посмотреть ссылки на ваши работы на Wordpress сделанные с нуля, а не правки кнопок, установки плагинов, и т.п. мелочи.
Оставляйте заявки в проект, в заявке укажите стоимость работы, сроки и ваш опыт.
Заявки фрилансеров
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