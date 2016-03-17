Установить верстку на WordPress

Здравствуйте.

Интересует установка верстки на Wordpress (верстка есть), другие cms не рассматриваются (макеты страниц прикреплены к проекту).

Небольшое описание:

1. Установить верстку из 5 страниц на Wordpress (верстка есть)

2. Сделать заказ и оплату товаров через Paypal (желательно использовать woocommerce ) Количество товаров 3

От Вас ожидаем:

1. Умение соблюдать оговоренные сроки. Оперативность

2. Нахождение на связи в рабочие часы с 9-18:00 по Москве

3. Хотелось бы посмотреть ссылки на ваши работы на Wordpress сделанные с нуля, а не правки кнопок, установки плагинов, и т.п. мелочи.

Оставляйте заявки в проект, в заявке укажите стоимость работы, сроки и ваш опыт.