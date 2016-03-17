Нужен специалист по цмс Симпл срочно

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. Есть такая задача, нужно перенести сайт silatsveta.ru с WP+WooCommerce на OpenCart 2.1.x.x Задачи: Сохранить текущий дизайн (PSD не сохранилось), сохранить функционал (весь есть в OC) + перенести товары ...