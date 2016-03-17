Нужен программист для внесения изменений в движке второй линейки и модулей.
Доделать сайт на Wordpress
Есть старый сайт Wordpress и есть новая тема.
Нужно закончить их интеграцию
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт9 лет назад
нужно сделать, что в интро-части элемент img выводился не как ссылка на full view, а как лайтбокс, то есть так, как это поле обрабатывается в полном выводе публикации.Завершен9 лет назад
Есть сайт на wordpress с уже установленным шаблоном, пример шаблона http://wedesignthemes.com/themes/dt-guru/ Нужен на базе функционала этого шаблона, натянуть морду с другим дизайном, а также перекрасить основной шаблон в цвета нового дизайна. ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо перенести сайт с движка DLE на Wordpress с сохранением всей структуры сайта. После окончания работы сайт должен полностью работать, сохраняя прежние функции,останется только продолжать наполнять его контентом. Требование к исполнителю: связь по скайпу, ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть самописный сайт с админ панелью. Некоторое время назад перестала работать - войти можно но дальше ничего не происходит. Нужна консультация как найти ошибку в коде и поправить. Если нужны доп информация, спрашивайте. урл ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо перенести информацию о ценах с одного сайта на другой. Плюс добавить несколько картинок в нужный раздел. Детальная информация в лсЗавершен9 лет назад
Необходимо натянуть имеющуюся вёрстку на Wordpress с сохранением всего функционала. На сайте 12 страниц. http://feostyle.ru.host1458779.serv61.hostland.pro/index.htm Указывайте сроки и стоимость работы.Завершен9 лет назад
Рассматриваем варианты смены "движка" сайта (akdkam.ru) с MODX на OpenCart (Ocstore), т.к. требуется дополнительный функционал, такой как: - функции полноценного интернет-магазина; - функции личного кабинета с участием в партнерских программах, рассылках; - ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $141
Сайт - new.yastwa.ru. Задачи нужно выполнять по порядку 1. Настроить сбор статистики заказов счетчика “CoMagic” https://www.comagic.ru/support/article/186/#polzovatelskaya-forma-zyavki . Настройка выполняется почти также, как настройка целей в Яндекс Метрике. ...Завершен9 лет назад
Нужно перенести сайт на более удобную платформу! silverstone.pro Предлагают вордпресс! Готовы к любым предложениям - цены, сроки? Все предложения строго сюда или в личку! (не на почту сайта!)Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт9 лет назад