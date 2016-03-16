Помочь разобраться с php кодом админки

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок152 просмотра

Есть самописный сайт с админ панелью. Некоторое время назад перестала работать - войти можно но дальше ничего не происходит. Нужна консультация как найти ошибку в коде и поправить. 

Если нужны доп информация, спрашивайте. урл сайта отправляю в личку.

PHP
9 лет назад
t1p
46 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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