Нужно добавить возможность разбивки по урлам в статических страницахdle. В dle только один уровень вложенности для статических страниц Главная/Статьи, а нужно сделать чтобы была возможность разбивать на категории, например: Главная/Статьи/Статья1 и т.д.
Помочь разобраться с php кодом админки
Есть самописный сайт с админ панелью. Некоторое время назад перестала работать - войти можно но дальше ничего не происходит. Нужна консультация как найти ошибку в коде и поправить.
Если нужны доп информация, спрашивайте. урл сайта отправляю в личку.
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