Внести правки на два сайта (битрикс и симпл цмс)

Один сайт на битрикс, который первый, второй на симпл цмс.

первый сайт abrit***us72.ru звездочки убрать

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1. На главной странице в коде шаблона убрать отмеченные заголовки. Так же добавить текстовые блоки в тех местах, где показал. Можно просто сделать в коде пустые блоки, куда мы сами сможем вставить текст в будущем. Но эти блоки программист нам должен показать (путь к файлу, в котором вставлять html код текста)

2. На странице магазина добавить 2 текстовых блока (в идеале что бы текст размещался через админ панель). Так же здесь же нужно поменять заголовки в боковом меню на DIV или Span.

скриншоты прикреплены

3. На страницах каталогов (которые в боковом меню) нужно так же как и на странице Магазина, добавить 2 текстовых блока (вверху и снизу от перечня товаров), что бы наполнение проводилось в админ панели. Так же здесь же нужно поменять заголовки в боковом меню на DIV или Span.

второй s-to****ol.ru звездочки убрать

1. почему между абзацами нет пробелов, хотя в коде стоит

2. при добавлении в раздел статьи - статья не сохраняется на сайте. также на главной слева в колонке есть статьи и при нажатии и переходе на нее выходит что страница не найдена.

писать цену за весь проект, чем быстрее сделаем тем лучше, начать желательно со второго сайта