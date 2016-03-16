На theme forest приобретен шаблон магазина и установлен на Magento вер. 1.9.0.1. У этого шаблона несколько разных стилей. После установки возникли трудности. В БД у его демо-контента были прописаны ссылки на css, js с сайта-разработчика ...
Внести правки на два сайта (битрикс и симпл цмс)
Один сайт на битрикс, который первый, второй на симпл цмс.
первый сайт abrit***us72.ru звездочки убрать
1. На главной странице в коде шаблона убрать отмеченные заголовки. Так же добавить текстовые блоки в тех местах, где показал. Можно просто сделать в коде пустые блоки, куда мы сами сможем вставить текст в будущем. Но эти блоки программист нам должен показать (путь к файлу, в котором вставлять html код текста)
2. На странице магазина добавить 2 текстовых блока (в идеале что бы текст размещался через админ панель). Так же здесь же нужно поменять заголовки в боковом меню на DIV или Span.
скриншоты прикреплены
3. На страницах каталогов (которые в боковом меню) нужно так же как и на странице Магазина, добавить 2 текстовых блока (вверху и снизу от перечня товаров), что бы наполнение проводилось в админ панели. Так же здесь же нужно поменять заголовки в боковом меню на DIV или Span.
второй s-to****ol.ru звездочки убрать
1. почему между абзацами нет пробелов, хотя в коде стоит
2. при добавлении в раздел статьи - статья не сохраняется на сайте. также на главной слева в колонке есть статьи и при нажатии и переходе на нее выходит что страница не найдена.
писать цену за весь проект, чем быстрее сделаем тем лучше, начать желательно со второго сайта
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