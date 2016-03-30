Требуется дизайнер-верстальщик

Обращался к Александру за правками на сайте в системе друпал и за решением проблем под мобильную адаптацию. Сделал как и обещал точно в срок, и без всякой дополнительной наценки. При обращении , когда мне что то не нравилось на сайте, реагировал адекватно и исправлял мгновенно. следующий раз обязательно обращусь к нему.