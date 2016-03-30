Требуется дизайнер-верстальщик

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки165 просмотров

Требуется дизайнер-верстальщик для внесения изменений в шаблон сайта на Drupal 7

1) сделать выпадающее меню

2) сузить и расширить имеющиеся картинки на гл странице + надпись добавить

3) править шапку

4) Подкорректировать фон 

5) Добавить рамки

Drupal
9 лет назад
tsswww
Артем 
41 год
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
9 лет назад
$105
2 дня
Обращался к Александру за правками на сайте в системе друпал и за решением проблем под мобильную адаптацию. Сделал как и обещал точно в срок, и без всякой дополнительной наценки. При обращении , когда мне что то не нравилось на сайте, реагировал адекватно и исправлял мгновенно. следующий раз обязательно обращусь к нему.
Спасибо Артему за интересный проект, буду рад продолжить сотрудничество!

Заявки фрилансеров

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
9 лет назад

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