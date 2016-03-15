Приветствую!

Собственно, нужно Сверстать, натянуть и настроить сайт на WP.

Есть сайт Idiev.ru

Мы сделали редизайн, и нужно все это дело сверстать, натянуть и настроить чтоб работало.

Все проекты домов, статьи и их URL который сейчас есть нужно оставить (чтоб они были на новой версии сайта).

Сами макеты прикрепляю.

По структуре ничего нового не прибавилось, меняем только дизайн.

Оставляйте пожалуйста свои заявки, сроки и цену!