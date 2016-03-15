Сверстать, натянуть и настроить сайт на WP

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Закрыт13 заявок213 просмотров

Приветствую!

Собственно, нужно Сверстать, натянуть и настроить сайт на WP.

Есть сайт Idiev.ru

Мы сделали редизайн, и нужно все это дело сверстать, натянуть и настроить чтоб работало.

Все проекты домов, статьи и их URL который сейчас есть нужно оставить (чтоб они были на новой версии сайта).

Сами макеты прикрепляю.

По структуре ничего нового не прибавилось, меняем только дизайн.

Оставляйте пожалуйста свои заявки, сроки и цену!

WordPress
9 лет назад
WebAero
35 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров

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