Доработка MODX Minishop2

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка91 просмотр

Настроить сайт на MODX Minishop2.

1. Настроить категории товаров и вывести их в карточке товара.

2. Привязать характеристики товаров к иконкам (пример https://www.bosch-do-it.com/ru/ru/домашняямастерская/инструменты/аккумуляторный-шуруповерт-199877.jsp )

3. Настроить фильтр и поиск

Плюс еще много мелких доработок.

В отклике указывайте сроки и стоимость.

MODX
9 лет назад
4yniMyni
Евгений 
44 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров