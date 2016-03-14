Обновить Joomla с 2.5.6 до последней версии. Сайт www_novye-okna_kz Требования: 1) Должны сохраниться все SEO настройки: Мета теги Title, Description, Keywords, ЧПУ всех страниц, Карта сайта, xml-карта, Атрибуты alt и title на картинках; ...
Создание дочерней темы WordPress
Необходимо доработать тему на сайтеbennychan.proТема http://bindery-theme.pixelunion.net/Условия сотрудничества:
Общение по Skype, Работа строго по этапам ТЗ и определенным исполнителем срокам.Оплата по факту исполнения. Можно разбить на несколько частей. Оплата сразу по принятию работы день в день.Требование к исполнителю:Знание wordpress, woo commerce,
английский на уровне"могу читать инструкции и переписываться со службой поддержки".Тех задание Часть 1 Настроить темуВсе изменения трестируются на разных браузерах и мобильных устройствах.Необходимо создать дочернюю тему, что бы все изменения сохранялись при обновлении основной темы.1.1 Главная страница1.1.1 Поменять шрифт логотипа font-family: "Quattrocento Sans", "Helvetica Neue", Arial, sans-serif;1.1.2 В последнее окошко портфолио добавить Форму обратной связи: LEAVE A MESSAGE, WE WILL CALL YOU BACK.Name(required)Email or Telethon number (required)Message(required)1.1.3 Разобраться, почему не отображаются некоторые миниатюры портфолио. Определить точные размеры для файлов 1.1.4 Сдвинуть позицию меню на уровень границы первого и второго квадрата.1.1.5 Заменить строчку копирайта © Benny Chan 20161.1.6 Над фильтрами добавить номер телефона +1234567890 (добавить возможность изменения в админку)1.2. Portfolio1.2.1 Разобраться как правильно размещать фотографии в портфолио, что б отображались как в образце темы.1.2.2 Убрать отображение даты, автора поста и надпись "Comments are closed."1.2.3 Уменьшить поле описания проекта на 1/3, соответсвенно увеличить поле фотографии.1.3 Contacts1.3.1 Добавить карту Google по образцу http://www.fotoworks.cc/contact/Карту разместить как заглавную фотографию в оформлении портфолио темы.Соответственно контакты сдвинуть влево.Шрифты сохранить в контактах как есть.
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