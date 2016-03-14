Работа с joomla 2.5 b K2

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Закрыт1 заявка96 просмотров

Здравствуйте господа программисты. Буду краток. Есть движок joomla 2.5 Есть K2 v2.6.9, есть категории, созданные в К2. сайт каталог

Задача. Нужно разделить товар на платные / бесплатные, т.е. чтоб в каждой категории товаров работал свой бункер и отфильтровывал другие категории.

Другими словами: я захожу на сайт, выбираю из каталога интересующую меня тему в этой категории, а так как материал разный (есть платный и бесплатный) я бы хотел чтобы пользователь имел возможность выбрать материал, кликая на ссылку "платный и бесплатный". Ну и соответственно при нажатии ссылки "Платный" - выводились только платные курсы в данной категории товаров, а при нажатии "Бесплатный" - только бесплатные в данной категории.

Решить проблему можно разными способами, предлогайте...

Joomla
9 лет назад
blardoks
Василий 
44 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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