Работа с joomla 2.5 b K2

Здравствуйте господа программисты. Буду краток. Есть движок joomla 2.5 Есть K2 v2.6.9, есть категории, созданные в К2. сайт каталог

Задача. Нужно разделить товар на платные / бесплатные, т.е. чтоб в каждой категории товаров работал свой бункер и отфильтровывал другие категории.

Другими словами: я захожу на сайт, выбираю из каталога интересующую меня тему в этой категории, а так как материал разный (есть платный и бесплатный) я бы хотел чтобы пользователь имел возможность выбрать материал, кликая на ссылку "платный и бесплатный". Ну и соответственно при нажатии ссылки "Платный" - выводились только платные курсы в данной категории товаров, а при нажатии "Бесплатный" - только бесплатные в данной категории.

Решить проблему можно разными способами, предлогайте...