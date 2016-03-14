Модернизация сайта на WordPress + jigoshop

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки103 просмотра

Небольшой интернет-магазин с пятью товарами (на буржуйнет).

WP + jigoshop.

Потребуется выполнить работы по задаче от оптимизаторов.

Нужна правка шаблонов сайта.

Модернизация корзины.

Несколько блоков потребуется переверстать или сверстать с нуля.

Работа по нормальному ТЗ.

Предпочтение кандидатам из Киева, могущим подъехать раз, пообщаться лично.

Но удаленная работа тоже рассматривается.

Оплата - Приват24 или wmr.

WordPress
9 лет назад
pro3a
43 года
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

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