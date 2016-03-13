Создать сайт на битриксе

Значит так, у меня есть интернет магазин сантехники samtexnik.ru/ на движке битрикс, в общем задача такая ,мне нужно создать новый сайт с вашим дизайном и моим доменом и натянуть его на этот движок, а старый соответственно удалить и хотелось бы чтоб сайт был с мобильной версией.

Хотелось бы знать примерную стоимость за такую работу работу