Восстановление работы сайта на Joomla 3.1.5

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок179 просмотров

Требуется восстановить работу сайта.

www.format24.ru

Joomla 3.1.5

В ход в админпанель работает.

Joomla
9 лет назад
qrtv
42 года
15 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров