Необходимо сделать шаблон для битрикса и внедрить на сайт. Необходимо взять сайт конкурентов изменить некоторые блоки и уникализировать. Подробности с картинками в приложенном файле.

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