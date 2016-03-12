Сделать шаблон для Битрикса и внедрить на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки231 просмотр

Необходимо сделать шаблон для битрикса и внедрить на сайт.  Необходимо взять сайт конкурентов изменить некоторые блоки и уникализировать. Подробности с картинками в приложенном файле.

Предлагайте свою цену и сроки, а также приложите ссылки на работы

9 лет назад
leonidas
Леонид 
42 года
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров