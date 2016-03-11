Подключить API на ocStore Версия 1.5.5.1.2

Необходимо подключить API для интернет магазина.

Функции:

- Получения всех полей товара, скачивание картинок, цена, описание и характеристики

- Получение дерева категорий.

- Автоматическое обновление цен и товаров.

- Возможность выбора конкретной категории и конкретного товара для импорта в конкретную категорию.

- Необходимы поля для ввода настроек, которые будут сохраняться, для последующего автообновления.

- При оформлении заказа в корзине, товар взятый по API, должен отправляться обратно на сайт поставщика и добавляясь в корзину оформлять заказ.

- Должно быть поле для указание фиксированной или процентной наценки, Указав наценку все цены товаров полученные по API должны пересчитаться и обновиться на сайте.

- Реализовать возможность с добавлением товара из 2х разных баз, что бы они не конфликтовали. Один импорт уже есть импортирует CSV из 1С Так есть уже свой порядок кода товаров. Обновление происходит по коду товара, Нужно как то реализовать что бы при совпадении кода товара, из одной базы не перезаписывались товары из другой базы.

- Возможность ручного (по нажатию кнопки) или автоматического (по расписанию) обновления или добавления товара.

Описание и документация API

Для разработчиков (автоматическое обновление каталога):

API (не более 250 запросов за 10 секунд) [ Скачать описание ]

Ссылка на документацию: https://www.sima-land.ru/api/v2/help/

Можно использовать e-mail и пароль от корзины на сайте.

Дополнительный ключ запрашивать не требуется