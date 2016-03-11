Требуется перенос с Joomla на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт8 заявок136 просмотров

Требуется программист для переноса сайта с Joomla на WordPress

- есть готовый сайт на Joomla

- его надо перенести на WordPress последней версии

- настроить его работу

Для работы - нужен скайп и обязательно голосовое общение.

Стоимость и сроки - обсуждаются.

Все материалы уже имеются - работу можно уже начать.

Пишите.

JoomlaWordPress
9 лет назад
fedorovdenis
Денис 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
2 отзыва

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