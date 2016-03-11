Интернет магазин на NetCat

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок128 просмотров

Дизайн и верстка готовы. Требуется поставить и настроить на CMS NetCat.

Подробности кандидатам. Пишите скайп для связи. 

9 лет назад
mkburo
Артур 
44 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров