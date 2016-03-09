Требуется специалист, работавший с движком объявлений OSClass. На чисто установленный движок, нужно сделать некоторые изменения, которых нет в стандартной поставке или модулях (например: добавить номер телефона при подаче объявления, вывести поле slug при редактировании ...
Разработка модулей на drupal 7 + ubercart
Создание несложных модулей работающих с api drupal 7 + ubercart 3
Заявки фрилансеров
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