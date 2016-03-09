Устранить проблему в комментариях на сайте Wordpress

ТЗ – yadi.sk/d/COfbdVFQq2TPC Картинки + файл ТЗ.txt – являются общим ТЗ Все страницы, всплывающие окна (+многие скрипты) – уже сверстаны ------------------------------------------ Необходимо: - натянуть сверстанные страницы на движок Битрикса - ...
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