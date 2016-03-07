WordPress Обратный аукцион (на понижение)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки129 просмотров

Нужно оценить и реализовать проект на WordPress. т.е. есть т.з. дальше Вы оцениваете за сроки, стоимость и доп. вопросы все проговариваем.  Интересны прежде всего адекватные кодеры. С кем можно проговорить все детали и договориться о цене, а не операторы кто не может ответить внятно ни на один технический вопрос.

WordPress
9 лет назад
ar2d2
42 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров