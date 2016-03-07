Здравствуйте! Для установки готовой верстки главной нужен исполнитель, готовый качественно и ответственно выполнить работу. Предложение для одного человека, не команда. Готовы обеспечить стабильным потоком заказов. Пожалуйста, оставляйте ...
WordPress Обратный аукцион (на понижение)
Нужно оценить и реализовать проект на WordPress. т.е. есть т.з. дальше Вы оцениваете за сроки, стоимость и доп. вопросы все проговариваем. Интересны прежде всего адекватные кодеры. С кем можно проговорить все детали и договориться о цене, а не операторы кто не может ответить внятно ни на один технический вопрос.
Заявки фрилансеров
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