Настроить тему как на демо и добавить картинки и контент

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки98 просмотров

Два языка, 14 картинок, 5 страниц. 

9 лет назад
almacom
47 лет
20 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

JohnDaniels
Илья 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$20
1 день
Отличная работа! Все на высшем уровне! Всегда на связи. Так держать.
Отличный профессиональный заказчик. Задача ставится грамотно и точно, никаких проблем с коммуникацией и оплатой. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

JohnDaniels
Илья 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад