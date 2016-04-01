Joomla 3 [AlphaUserPoints] - Покупка баллов за электронные деньги

CMS JOOMLA - компонент AlphaUserPoints (последняя версия). Необходимо добавить возможность пользователю покупать баллы с помощью известных платежных систем (яндексмани, вебмани, киви, Визу, Мастеркард).

У пользователя будет выбор сколько рублей он готов заплатить. 10 рублей, 20 рублей, 50 рублей, 100 рублей, 200 рублей, 500 рублей, 1000 рублей. В зависимости от выбранного количества рублей -> разное количество баллов начислять. Например, за 10 рублей - 1 балл, за 20 рублей - 3 балла, за 50 рублей - 9 баллов, за 100 рублей - 20 баллов, за 200 рублей - 50 баллов, за 500 рублей - 150 баллов, за 1000 рублей - 400 баллов.