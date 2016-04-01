Joomla 3 [AlphaUserPoints] - Покупка баллов за электронные деньги

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки147 просмотров

CMS JOOMLA - компонент AlphaUserPoints (последняя версия). Необходимо добавить возможность пользователю покупать баллы с помощью известных платежных систем (яндексмани, вебмани, киви, Визу, Мастеркард).

У пользователя будет выбор сколько рублей он готов заплатить. 10 рублей, 20 рублей, 50 рублей, 100 рублей, 200 рублей, 500 рублей, 1000 рублей. В зависимости от выбранного количества рублей -> разное количество баллов начислять. Например, за 10 рублей - 1 балл, за 20 рублей - 3 балла, за 50 рублей - 9 баллов, за 100 рублей - 20 баллов, за 200 рублей - 50 баллов, за 500 рублей - 150 баллов, за 1000 рублей - 400 баллов.

Joomla
9 лет назад
Nabla
38 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

muxamop2015
Юрий 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$30
1 день
Юрий профессионал! Долго висел данный проект, думал, что уже не получится его осуществить. Но Юрий согласился на него и справился очень быстро! Естественно рекомендую Юрия - как отличного специалиста!
Спасибо, Михаил за интересное задание. Оперативное утверждение и оплата без задержек. Все отлично!

Заявки фрилансеров

muxamop2015
Юрий 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад

  • Похожие заказы

  • Работа с Joomla

    Есть шаблон для Joomla - "JA Fixel" и расширение - "Universal AJAX Live Search". Нужно встроить расширение в шаблон, таким образом, чтоб поле поиска было в первом блоке, а результаты поиска выводились сразу после этого ...

    AJAXJoomla
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нарисовать и внедрить кнопки. Drupal

    Добрый день! Есть сайт plaisir-landshaft.ru. На главной странице мы видим гаризонтальное меню и слайдер.  Задача: нарисовать 7-10 кнопок (еще не решили сколько) и внедрить их между гаризонтальным меню и ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Шаблон для WP

    Необходимо сделать копию шаблона WP.  Из данных только url на сайт с нужным шаблоном.  Пишите в ЛС, отправлю адрес сайта В заявке указывайте примерные сроки работы.

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Натянуть лендинг на вордпрес, установить блог

    $20

    Всем привет.   ТЗ в приложении   Сайт shkola-sila.ru   Задача натянуть лендинги на вордпресс, установить новую тему для блога. В блоге поправить h1, h2, h3 (заменить на дивы), оставить ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Онлайн калькулятор на wordpress

    Добрый вечер уважаемые программисты! Вот сайт pereedem точка ру, заходим и сразу натыкаемся на онлайн калькулятор. Мне нужен для моего сайта точно такой же (по функционалу разумеется). Дизайном буду другие люди заниматься. Жду ваших заявок.

    WordPress
    Системы управления (CMS)13 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание на основе собственной CMS аналога сайта

    Добрый день! Нужен полный функционал по типу сайта http://zaimisrochno.ru Грубо говоря функционал стандартной CMS - статьи, перелинковка. И функционал именно банковского направления - различных сортировок офферов (предложений банков/ МФО) по способу получения, сумме, ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Landing page со знанием CMS

    $200

    Доброго времени суток! Необходимо разработать продающую страничку под ключ: текст + дизайн + верстка. landing-page-cms.ru Упор больше хочется сделать на качестве текста, во вторую очередь уже дизайн.От Вас цена выполнения ...

    Системы управления (CMS)9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создать дизайн промышленного сайта

    Создать дизайн промышленного сайта на основе ТЗ. Детальное ТЗ и адрес сайта высылаются одобренному исполнителю после просмотра его портфолио. Помимо требования ТЗ, исполнитель должен быть готов к следующим требованиям: Дизайн создаётся для ...

    BootstrapJoomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • 1C Bitrix решение задач

    Имеется 1с битрикс в связке с 1С УТ 8.2 ссылка 1. Настроить выгрузку веса. В 1С УТ вес в формате 73.000 гр, после выгрузке на сайте отображается 73000 гр 2. Настроить службы доставки ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад