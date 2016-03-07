Нарисовать и внедрить кнопки. Drupal

Добрый день!

Есть сайт plaisir-landshaft.ru. На главной странице мы видим гаризонтальное меню и слайдер.

Задача: нарисовать 7-10 кнопок (еще не решили сколько) и внедрить их между гаризонтальным меню и слайдером. Сайт на Drupal.

Дизайн кнопок должен вписываться в общую концепцию сайта, но быть заметным, выделяться какой-то изюминкой.

Выбранный исполнитель должен быть готов сделать несколько макетов с вариантами и только после утверждения внедрять их в сайт.

В заявке указывайте контакты. Все подробности будут обсуждаться в переписке. Бюджет - 3000 рублей.