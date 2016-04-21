Есть сайт разработанный на вордпресс. Есть некоторые проблемы, необходимо устранить: 1. не корректно работают формы обратной связи, исправить и убедиться в их работоспособности. 2. на сайте есть акционный баннер, его нужно вывести ...
LP на wordpress
Нужно сделать ненавязчивый LP на wordpress. LP будет содержать информацию о способах заработать в интернете в формате постового.
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