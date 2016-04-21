LP на wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен8 заявок192 просмотра

Нужно сделать ненавязчивый LP на wordpress. LP будет содержать информацию о способах заработать в интернете в формате постового.

WordPress
9 лет назад
smartclimategrou
39 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

EvaVenera
Ольга 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
9 лет назад
$50
10 дней
Работа была сделана качественно и за полдня. Рекомендую!
Задача была поставлена четко, оплата произведена быстро. Приятно работать с таким человеком, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

EvaVenera
Ольга 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
9 лет назад